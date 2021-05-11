Российская Национальная библиотека представила выставку «Небо становится ближе»

Об этом сообщает издание «Санкт-Петербургские новости».

В новом здании рнб открылась выставка петербургского художника, режиссера и писателя, ставшего одним из основателей арт-группы «Митьки» Виктора Тихомирова. Публике представлена также новая книга Тихомирова «Тысяча и Одна любовь», а также фрагменты из его фильмов.

Посетители увидят работы художника разных лет, в том числе портреты, картины на евангельские темы и сказочные зарисовки, иллюстрирующие слова Бориса Гребенщикова «Небо становится ближе».

Тихомиров стал одним из основателей арт-группы «Митьки» вместе с художниками Флоренским, Шагиным и Шинкаревым в 1984 году. С тех пор его творческая мастерская в Аптекарском переулке превратилась в культовое место встреч и квартирников.

Большую роль в творчестве Тихомирова играют пейзажи Санкт-Петербурга, вариации по мотивам литературной классики и фантазии на тему русских народных сказок. Дебютом Тихомирова в литературе стала повесть «Золото на ветру», изданная в 1991 году. Через год после этого он снял свой первый полнометражный фильм «Трава и вода».



