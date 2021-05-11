Фестиваль «Виват кино России» стартовал в Петербурге

Центром празднества стал Большой концертный зал «Октябрьский».

В программе открывшегося во вторник в Санкт-Петербурге 29-го российского фестиваля «Виват кино России» представлено более 50 фильмов отечественного производства. От традиционного прохода звезд по красной дорожке в этом году пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.

Министр культуры России Ольга Любимова адресовала участникам свои приветствия. По ее словам, программа фестиваля объединила талантливых представителей киноиндустрии, увлеченных любимым делом.

В программу открытия вошел первый конкурсный фильм режиссера Владимира Котта «Конец фильма». Семь других лент, претендующих на премии, будут представлены в кинотеатре Москва.

В афише конкурса также картины «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Пальма» Александра Домогарова-младшего, «Белый снег» Николая Хомерики, «Только серьезные отношения» Вячеслава Росса и другие.

Вход на показы фильмов фестиваля остается по традиции свободным. Всего будет представлено 54 отечественных художественных кинофильма.