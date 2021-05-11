Большой Ангкор в XII веке был городом-миллионником с площадью больше, чем Москва

Статья опубликована в журнале Science Advances.

Американские археологи выяснили любопытные подробности истории древнего города с помощью математического моделирования. Как выяснилось, на пике своего развития Большой Ангкор был населен примерно 700–900 тысячами человек.

Это подтвердило ранее сделанные выводы ученых о том, что столица Кхмерской империи была одним из самых густонаселенных поселений своей эпохи.

Кхмерская империя (Камбуджадеша) активно развивалась и процветала в IX–XV веках нашей эры на территории современных Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Лаоса. Ангкор был ее центром.

Во времена короля Сурьявармане II (XII век) кхмерская цивилизация достигла своего пика. Именно тогда был построен наиболее известный памятник, ставший впоследствии символом региона – храмовый комплекс Ангкор-Ват в честь бога Вишну, вошедший в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Непосредственно Ангкор представляет собой область в Камбодже к северу от озера Тонлесап. Среди прочего в ней располагались столичные города Кхмерской империи – Яшодхарапура и Ангкор-Тхом. Исследователи полагают, что Большой Ангкор имел площадь более чем в три тысячи квадратных километров — это больше современной Москвы, при этом его население, по некоторым выводам, превышало один миллион человек.

Археолог Сара Классен из Университета Британской Колумбии вместе с учеными из США, Франции, Нидерландов и Австралии провела комплексное исследование, посвященное количественной оценке населения Большого Ангкора в IX–XV веках.

В Большой Ангкор входит три составляющих, в том числе столичная агломерация, административно-храмовый комплекс и соседние прибрежные территории. Математическое моделирование показало, что численность населения достигла своего высшего значения на рубеже XII–XIII веков, когда оно составляло от 700 до 900 тысяч человек.

Нижняя часть этой оценки отвечает прошлым исследованиям, основанным на количестве риса, которое могли вырастить в регионе. По его итогам эксперты оценили популяцию жителей Ангкора в 750 тысяч человек.

Археологи подчеркнули, что на разных участках Большого Ангкора плотность населения варьировалась. Сопоставив полученные данные с другими доиндустриальными крупными центрами в тропиках и субтропиках, эксперты пришли к выводу, что в столичной агломерации Ангкора плотность населения достигала 1,5 человека на гектар, что значительно ниже, чем аналогичные показатели в городе майя Караколь в VII веке нашей эры (6 человек/гектар).

В то же время в административно-храмовом комплексе Ангкора плотность населения достигала около 13–75 человек на гектар, что сравнимо с ацтекским городом Теотиуканом или китайским Аньяном, где плотность населения составляла 50 человек на гектар.

Ученые решили, что им удалось показать рост одного из крупнейших в мире поселений доиндустриальной эпохи. Авторы исследования отмечают, что кхмерская элита активно развивала инфраструктуру в административно-храмовом комплексе, благодаря чему начался рост населения, который мог достигнуть 900 тысяч человек в XIII веке. Достигнув этого пика, Ангкор постепенно начал приходить в упадок.

Ранее австралийские археологи нашли в Ангкоре массивное здание, находившееся с южной стороны комплекса, а также деревянное укрепление. Открытие было сделано с помощью технологии лазерного сканирования воздуха и точечных раскопок. Кроме этого, регулярно становится известно об открытии ранее неизвестных поселений — в частности, в Великом Новгороде был найден средневековый немецкий двор, а на дне озера в Швейцарии была найдена свайная деревня эпохи бронзового века.