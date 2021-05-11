Эмир Кустурица откроет фестиваль «Радуга» в петербургском ТЮЗе

Об этом сообщают организаторы.

Сербский актер и кинорежиссер выступит в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra в качестве гитариста. Концерт с участием группы откроет XXII Международный театральный фестиваль «Радуга», говорится в сообщении.

Представление пройдет в День города, 27 мая, концерт начнется в 20 часов. Знаменитый коллектив исполнит свои всемирно известные хиты.

Международный театральный фестиваль «Радуга» будет проходить с 27 мая по 2 июня. Фестиваль отсчитывает свою историю с 2000 года, в настоящее время он является одним из самых престижных театральных форумов России.