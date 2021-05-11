Дэйв Батиста и Дэниел Крэйг сыграют в продолжении фильма «Достать ножи»

Роль, которую предстоит исполнить звезде «Стражей Галактики», пока остается неизвестной.

Детектив «Достать ножи» вышел на экраны кинотеатров в 2019 году и прошел прокат с большим успехом. Это вдохновило кинематографистов на продолжение истории и разработку сиквела, пишет ФАН.

Главную роль в первой части сыграл Дэниел Крэйг, который примет участие и в продолжении картины. Теперь к нему присоединится Дэйв Батиста, актеры уже снимались вместе в фильме «007: Спектр» (2015).

Режиссером второй части «Достать ножи» снова станет Райан Джонсон. О сюжете пока ничего не известно. Купивший право на картину Netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline.

Фото: кадр из к/ф «Стражи галактики»