Дэйв Батиста и Дэниел Крэйг сыграют в продолжении фильма «Достать ножи»

11.05.2021
Детектив «Достать ножи» вышел на экраны кинотеатров в 2019 году и прошел прокат с большим успехом. Это вдохновило кинематографистов на продолжение истории и разработку сиквела, пишет ФАН.
Главную роль в первой части сыграл Дэниел Крэйг, который примет участие и в продолжении картины. Теперь к нему присоединится Дэйв Батиста, актеры уже снимались вместе в фильме «007: Спектр» (2015).
Режиссером второй части «Достать ножи» снова станет Райан Джонсон. О сюжете пока ничего не известно. Купивший право на картину Netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline.
Фото: кадр из к/ф «Стражи галактики»