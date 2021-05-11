Уволившая Джину Карано студия Disney предложила наградить ее премией «Эмми»

Об этом сообщает C omic B ook.

Студия обратилась к организаторам премии с предложением рассмотреть кандидатуру изгнанной из сериала «Мандалорец» Джины Карано как претендента на премию за лучшую роль второго плана.

В числе других кандидатов оказались также и другие артисты из «Мандалорца». Лауреаты премии «Эмми» будут названы 20 сентября, сообщает «Культуромания».

Ранее студия Disney расторгла контракт с Джиной Карано, предусматривавший участие в сериале «Мандалорец». Поводом для этого стали высказывания Карано в соцсети, в которых она сравнила травлю сторонников Дональда Трампа с преследованием евреев в нацистской Германии. В Disney сочли это заявление неэтичным, после чего актриса сама подверглась травле со стороны противников Трампа.





Фото: кадр из сериала «Мандалорец»