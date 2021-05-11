Под королевской часовней в Испании нашли средневековое захоронение девочки

Открытие сделали в ходе раскопок комплекса Алькасар в испанской Севилье, пишет The History Blog .

Часть севильского Алькасара носит название Готический дворец. Здание часовни, где были найдены останки, было построено при короле Альфонсо X в 1271 году, через несколько лет после освобождения города от мавров.

В ходе реставрации керамической плитки, уложенной во время реконструкции часовни в XVI веке, специалисты нашли человеческие останки. Они находились в свинцовом саркофаге длиной более 1 м, на глубине примерно 20 см под полом главного алтаря часовни.

Внутри свинцового саркофага был найден ветхий деревянный гроб и скелет ребенка. На затылке девочки сохранились светлые волосы. Кроме того, в гробу находились фрагменты истлевшей одежды, в том числе куски ткани, кожа от обуви и две пуговицы из перламутра.

Рядом с гробом были найдены 6 ящиков, содержавших землистое вещество, которое ученым еще предстоит проанализировать.

Захоронение в свинцовом саркофаге в дворцовой часовне указывает на принадлежность погребенной к знатной семье. По стилю саркофага ученые датировали его XIII-XIV веками.