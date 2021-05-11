В центре Красноярска нашли стоянку охотников каменного века возрастом около 15000 лет

Об открытии рассказал представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков в разговоре с ТАСС.

Находку сделали в ходе строительства пешеходного моста, ведущего через улицу Карла Маркса у филармонии в Красноярске. Прибывшие на место археологи нашли уже более 1000 артефактов эпохи палеолита, сделав вывод, что много тысяч лет назад здесь была древняя охотничья стоянка.

Охотники использовали это место в течение долгих лет, после них здесь осталось много культурных слоев. Найдены остатки древних кострищ и лежавшие возле них каменные и костяные изделия, а также кости животных и бивней мамонта.

Ученые также нашли многочисленные отходы от производства каменных орудий, которые делались здесь же. Среди них орудия для разделки добычи и инструменты для обработки кости и дерева, а также костяные наконечники для стрел и иглы для шитья. Найдены также и предметы древнего искусства — небольшие бусины из кости.



