Новым директором Центрального театра кукол имени С.В. Образцова стала Елена Булукова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Нового директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова представила коллективу учреждения директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева.

По ее словам, ранее Булукова занималась организацией всероссийских гастролей. «Это неимоверно сложная работа. Надеюсь, что ее профессиональные навыки и приобретенный опыт будут с успехом применены на новой должности, и Центральный театр кукол имени С. В. Образцова приумножит количество громких премьер, улучшит свой гастрольный план», — отметила Косарева.

По словам главы департамента, театр кукол имени С. В. Образцова является уникальным явлением на театральной карте страны, которое несет особую миссию воспитания детей и молодежи. В этой связи театру следует работать над увеличением количества зрителей, а также расширять свои гастроли и обновлять репертуар.

Со своей стороны Елена Булукова поблагодарила присутствующих за оказанное доверие и признала большой честью новую должность. «Вместе нам удастся улучшить имидж театра и приумножить его бесценный творческий опыт», — пообещала Булукова.