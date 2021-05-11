Ди Каприо опубликовал кадр из нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»

Актер выложил кинокадр в своем Instagram.

В новом фильме Скорсезе Ди Каприо играет главную роль. На кадре он находится за одним столом с актрисой Лили Глэдстоун, изображающей женщину индейского племени.

Съемки картины «Убийцы цветочной луны» стартовали в апреле 2021 года. Фильм должен был выйти в 2021 году, но производство сдвинулось из-за пандемии коронавируса.

Сюжет повествует о событиях 1920-х годов в Оклахоме. Главный герой должен помочь местным индейцам, которые попали в беду из-за найденной на их территории нефти.

Ранее Ди Каприо назвали исполнителем главной роли в американском ремейке датского фильма «Еще по одной». Компания актера купила права на продолжение фильма Томаса Винтерберга.