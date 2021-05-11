Актер Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тыс. рублей за один спектакль

Об этом он заявил в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам Гаркалина, из-за своего возраста он уже не востребован в кино. В результате артисту грозит нищета, заверяет он.

Суммы, которые ему предлагают за выступления в театре, не соответствуют его представлениям о должной оплате его труда, считает актер. За спектакль ему платят в лучшем случае 80 тыс. руб., в худшем — 50, при этом за 40 тыс. руб. он уже отказывается выступать, заявил Гаркалин.

После комедии «Ширли-мырли» актера стали воспринимать исключительно как комедийного, перестав предлагать ему серьезные драматические роли, пояснил артист. В этом смысле комедия сыграла с ним злую шутку, подчеркнул Гаркалин.