«Театральная биржа» в Ярославле открылась спектаклем Института имени Щукина

11.05.2021

Фестиваль «Будущее театральной России» стартовал 10 мая.

Местом проведения фестиваля стал Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова. Первый день смотра был отмечен комедией Лопе де Вега «Играем «Дурочку!», которую представили студенты Института имени Щукина.

В этом году на фестивале выступят студенты 15 театральных школ из 8 российских регионов. Молодые актеры покажут 19 спектаклей, в течение недели в городе побывают 427 участников фестиваля, сообщили организаторы.

Фестиваль этого года станет актерской интернет-биржей, которая обеспечит трудоустройство выпускников. В июне планируется принять решение о выделении президентского гранта на финансирование работы биржи.


Фото: wikipedia.org