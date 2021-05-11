Третьяковка представит основную программу кинофестиваля «Камера-посредник»

Об этом сообщается на странице смотра в Facebook.

Основную программу IX Московского международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник» покажут в Инженерном корпусе Третьяковки, в Лаврушинском переулке. Доступ к фильмам режиссеров-дебютантов на сайте фестиваля будет продлен до закрытия основной программы.

Ранее планировалось, что онлайн-конкурс дебютов завершится 10 мая, а его итоги подведут к закрытию фестиваля 16 мая.

В 2021 году на участие в смотре было подано около 260 заявок. Жюри смотра отобрало из них 32 фильма.

В дебютную программу для голосования зрителей вошли 14 фильмов, которые будут можно будет посмотреть на сайте фестиваля. 18 фильмов основной программы покажут в Инженерном корпусе Третьяковки с 11 по 16 мая. Основную программу откроет фильм «Аит Атта: кочевники высокого атласа» (2020). В числе российских фильмов, вошедших в основную программу, «Старая Вера -Новая Земля» (2019), рассказывающий о старообрядцах в Австралии.