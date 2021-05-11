Шведская академия раскрыла обстоятельства присуждения Нобелевской премии Солженицыну

Академия опубликовала ранее секретные документы в понедельник.

Как выяснилось, Александр Солженицын, получивший Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традициях великой русской литературы», выдвигался на награду вместе с еще 75 претендентами. Вместе с ним 1970 году на премию был выдвинут в 7-й раз писатель Владимир Набоков, однако его кандидатура не обсуждалась, и предложение было отклонено, пояснил комитет.

По правилам награды, список номинантов сохраняется секрете в течение 50 лет. В числе имен, которые были обнародованы академией, оказались аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, бразильский писатель Жоржи Амаду, английский романист Грэм Грин, чилийский поэт Пабло Неруда, француз Жорж Сименон и другие писатели.

До окончательного голосования Шведской академии дошли кандидатуры англо-американского драматурга Уистена Хью Одена, Пабло Неруды, Патрика Уайта и Андре Мальро. Однако премия была присуждена Александру Солженицыну. Его кандидатуру предложили 6 человек, обладающих таким правом, в том числе профессор калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиел. В тоже время профессор истории член шведской академии поэт Артур Лундквист сомневался в ценности произведений Солженицына и поставил его кандидатуру на третье место.





Фото: Bert Verhoeff / Anefo - CC0, Link