Том Круз отверг награды «Золотого глобуса» из-за «недостаточного разнообразия» в жюри

Об этом сообщает телекомпания CNN по информации источников, близких к актеру.

Голливудская звезда вернул свои награды «Золотого глобуса»Ассоциации иностранных журналистов, занимающихся определением победителей этой премии и аккредитованных при Голливуде. Таким образом актер решил выразить протест против «недостаточного разнообразия» в составе жюри общества.

За свою кинокарьеру Круз трижды получал награду «Золотого глобуса». Первой стала награда за роль ветерана в фильме «Рожденный 4 июля» (1990). Также Круз был награжден за роль в фильме «Джерри Магуайр» (1996) и за роль второго плана в фильме «Магнолия» (2000).

Ранее об отказе освещать церемонию вручения премии «Золотой глобус» заявила телекомпания nbc. Причиной стало то, что в жюри премии состоит 87 журналистов, при этом ни одного темнокожего.

Организаторы пообещали исправить эту ситуацию и в самой организации, и в индустрии в целом.