Большинство пользователей MyBook назвали лучшей книгой о войне «А зори здесь тихие»

Об этом свидетельствуют данные опроса книжного сервиса.

Как следует из проведенного на платформе опроса, более 90% опрошенных считают необходимым познакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы. При этом наиболее важным произведением на эту тему большинство респондентов сочли роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

При этом более 95% пользователей считают крайне важным познакомиться с литературой о войне, 55% опрошенных прочитали и прослушали по этой теме больше 10 книг , говорится в сообщении сервиса.

Более 66% опрошенных назвали самой важной книгой о войне роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Книга о девушках-зенитчицах была экранизирована в 1972 году.

На втором месте оказалось произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, третье заняла «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.



