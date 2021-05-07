Мишустин поздравил режиссера Владимира Бортко с 75-летним юбилеем

Телеграмма премьер-министра РФ опубликована в пятницу на сайте правительства.

В своем поздравлении глава кабинета министров отметил неповторимую творческую индивидуальность автора. Режиссерский талант Бортко блестяще воплотился в его художественных и документальных фильмах, ставших классикой киноискусства, отмечает премьер.

«Желаю вам успехов во всем, вдохновения, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении Мишустина.

Премьер-министр также отметил успешную работу режиссера в Госдуме. По словам Мишустина, вклад режиссера в развитие российской культуры является очень значительным.

Владимир Бортко родился в Москве 7 мая 1946 года в семье театрального режиссера. В 1975 году он поставил свой первый фильм «Канал».

Был режиссером таких фильмов, как «Блондинка за углом» (1984), «Собачье сердце» (1988), также поставил несколько серий криминального телесериала «Улицы разбитых фонарей», был режиссером и одним из авторов сценария сериала «Бандитский Петербург».

В 2003 году на экраны вышел телесериал «Идиот», поставленный Бортко по одноименному роману русского писателя Федора Достоевского. В 2005 году Бортко поставил в виде сериала экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.



