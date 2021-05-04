Укротитель тигров Михаил Багдасаров умер в 75 лет

Об этом сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров скончался во вторник в московской от последствий перенесенной инфекции коронавируса.

Дата и место прощания и похорон пока не сообщаются.

Михаил Багдасаров родился в Баку 23 мая 1945 года. С 16 лет работал в цирке униформистом. За смелость и талант, которые он проявил в обращении с хищниками, известная дрессировщица Маргарита Назарова включила его в свою группу, где он проработал в течение девяти лет.

После этого Багдасаров начал выступать с собственной программой. Получил известность как создатель аттракциона «Тигры-шоу».

В 2006 году вышедший из под контроля тигр напал на Артура Багдасарова, нанеся ему множественные ранения. Вынудить зверя отпустить дрессировщика смог лишь Михаил Багдасаров выстрелами из шумового пистолета .

Фото: bagdasarov.ru