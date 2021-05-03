Путин поручил создать Фонд культурных инициатив

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В соответствии с документом правительство РФ должно обеспечить создание Президентского фонда культурных инициатив. Бюджетные ассигнования на осуществление деятельности фонда должны быть предусмотрены при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, говорится в документе.

Кроме того, поручение предписывает заложить финансирование деятельности Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Ответственным за выполнение президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Доклад по этому вопросу глава кабмина должен представить Владимиру Путину до 1 октября.

Ранее 21 апреля в своем послании Федеральному собранию президент РФ заявил, что в стране будет создан Фонд культурных инициатив. Организация займется выдачей президентских грантов на финансирование проектов в сфере искусства и творчества.