Ольга Любимова поздравила россиян с Праздником Весны и Труда

Обращение главы Минкультуры России опубликовано пресс-службой ведомства.

День 1 мая всегда был символом сплоченности и солидарности, единства и взаимной поддержки жителей нашей страны, напомнила министр. Сегодня особо хотелось бы отметить самоотверженный труд работников культуры, их усилия по воплощению творческих проектов, в том числе во время пандемии коронавируса, отметила Любимова.

«За каждым успешным произведением и постановкой, за процессом воспитания талантливых детей и молодежи, за различными выставочными и просветительскими инициативами стоят выдающиеся люди, деятели культуры и искусства», — подчеркнула глава ведомства. По словам Любимовой, все сегодня гордятся результатами этой работы, в которую было вложено много душевных и физических сил.

Весна дарит людям вдохновение, побуждает их к творчеству и поиску интересных идей, отметила Любимова.

В заключение министр пожелала всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех начинаниях.