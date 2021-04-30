В Севастополе возобновится реконструкция Исторического бульвара

Об этом рассказал журналистам директор музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков.

Работы по благоустройству бульвара, разбитого в память о боях за Севастополь в годы Крымской войны, возобновятся в 2022 году, пояснил Барков.

Ранее президент России Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова обращали свое внимание на срыв работ по реконструкции бульвара. По данным на сайте правительства города, из-за неисполнительности подрядчиков сроки ввода объекта были сдвинуты.

Проект, по которому шли работы, имел целый ряд нареканий, пояснил журналистам Барков. В частности, проектом не учитывались памятники, расположенные на Историческом бульваре. После разрыва контракта с прежним подрядчиком возобновить работу не удалось, так как потребовалось переработать проектную документацию.

Проектирование пройдет в течение текущего года в два этапа. На этапы работы было решено разделить для того, чтобы начать реконструкцию как можно скорее, в начале следующего года, пояснил Барков.