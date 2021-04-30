В Кирилло-Белозерском музее открылась выставка эксклюзивных сувениров к Пасхе

Экспозиция представляет предметы из фарфора, глины, дерева и стекла, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника смогут увидеть уникальную коллекцию из 13 пасхальных яиц, самые ранние из которых относятся к X-XIII векам и происходят из археологических раскопок на Белоозере.

Кроме того, в экспозиции музея-заповедника представлены пасхальные работы вологодского живописца, художника декоративно-прикладного искусства Валерия Попова.

В собрании учреждения хранятся три пасхальных сувенира автора: «Святая София», «Преображение», «Успенский монастырь», выполненные в 2010-2014 годах.

Пасхальное яйцо «Святая София» выполнено в технике ажурно-объемной филиграни. Это способ изготовления, при котором декоративные элементы спаиваются между собой без фона, образуя металлическое кружево. Яйцо украшено металлической фигурной проволокой с напаянными зернами и вставкой из финифти с изображением Софийского собора Вологодского кремля.

Пасхальное яйцо «Успенский монастырь» украшено вставкой из финифти с изображением Успенского собора и примыкающих к нему церквей Кирилло-Белозерского монастыря. Вставка обрамлена металлической рамкой и украшена металлической фигурной проволокой с напаянными зернами. Сверху и снизу яйцо украшено зернью.

Яйцо «Преображение» также изготовлено в технике ажурно-объемной филиграни с хорошо просматриваемым сквозным растительным рисунком. По всему рисунку напаяна мелкая и крупная зернь. Яйцо украшено вставкой из финифти с изображением церкви Преображения Кирилло-Белозерского монастыря.

Пасхальные сувениры представлены на специальных подставках, украшенных зернью и растительным орнаментом. Каждый предмет помещен в деревянную шкатулку, обитую внутри красным бархатом.

Экспозиция открыта для посещения до 30 мая.



