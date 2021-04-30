В Центральном театре кукол имени С.В. Образцова сменилось руководство

Владимир Бакулев покинул пост директора театра по взаимному соглашению сторон, сообщили в Минкультуры РФ.

Высокая востребованность работы с юным зрителем в свою очередь требует внедрять актуальные подходы к обновлению репертуара и расширению гастрольной работы, а также новые формы взаимодействия с публикой, отмечается в сообщении. Одним из флагманов этого процесса остается и Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова.

За годы своего существования коллектив театра накопил бесценный творческий опыт, обогатил золотой фонд театрального искусства уникальными постановками, сформировал свой фирменный стиль. На постановках театра, пользующихся неизменным успехом, воспитано не одно поколение преданных зрителей.

Однако, учитывая опыт пандемии, учреждение должно идти в ногу со временем, адаптировать традиции к существующим потребностям и отвечать на запросы взыскательного зрителя. Новое руководство должно придать импульс поступательному движению вперед, сформировать совместно с коллективом учреждения особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства, которым всегда отличался великий мастер – С.В. Образцов, подчеркивается в сообщении.