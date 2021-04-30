Пореченков осудил молодых актеров, желающих получать большие зарплаты без упорного труда

Артист поделился своим мнением в интервью газете «Известия».

Пореченков рассказал о том, что молодежь, в том числе начинающие актеры, часто пренебрежительно и даже презрительно относятся к настоящему труду. К примеру, работа на заводе сегодня потеряла свой престиж, однако раньше, наоборот, считалась отличным и стабильным местом заработка, напомнил актер.

Молодежь не понимает, что такое труд, — все считают, что им все должны, отметил Пореченков. «Однако это заблуждение, никто вам ничего не должен, идите и работайте сами», — сказал артист.

По словам Пореченкова, работа актера является очень сложной профессией, которая требует полной отдачи, когда на репетиции уходит целый день. Тем не менее он готов поддержать свою дочь Марию, если она пожелает пойти по стопам отца и станет актрисой, пишет фан.



