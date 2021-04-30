Ученые установили точное место погребения сына и внука Александра Невского

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Новые данные, полученные в ходе раскопок 2020 года, а также повторное изучение материалов предыдущих археологических исследований создают новое представление о княжеском некрополе Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского и могут послужить материалом для обозначения в полу храма мест погребения переславских князей, говорится в сообщении.

«Мы только сейчас смогли понять, где действительно были погребены оба потомка Александра Невского. Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын — в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», — сказал руководитель Архитектурно-археологического отряда ИА РАН, член-корреспондент РАН Владимир Седов.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского, один из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси, дошел до нашего времени после ряда перестроек и реставраций. Собор, строительство которого началось в 1152 году при Юрии Долгоруком, обновлялся в 1403 году при князе Василии I, капитально ремонтировался в 1442 году при Василии Темном, получил белокаменные полы в 1626 году и четырехскатное покрытие в 1848 году. Но самой значительной реставрации собор подвергся в 1891–1894 годах: именно тогда со стен были сняты древние фрески и поставлен мраморный иконостас.

По документам XIX века известно, что до реставрации 1891 года вдоль южной части храма находилось три кирпичных надгробия: одно в юго-восточном углу и два — в западной части под хорами. Надписи на надгробьях указывали, что в юго-восточном углу похоронен князь Дмитрий, сын Александра Невского, а в юго-западном углу находились могилы сына и наследника Дмитрия, князя Ивана Дмитриевича, и неизвестное детское погребение. Но после реставрации старые надгробные плиты были сломаны. Надгробье в юго-восточному углу не было восстановлено, а под хорами были поставлены два надгробных памятника с именами Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича — последних князей Переславского княжества.

В 1939 году археологическая экспедиция ГАИМК под руководством Николая Воронина исследовала юго-западную часть собора. Археологи вскрыли пространство под надгробьями и обнаружили, что под плитой с надписью об упокоении князя Дмитрия Александровича никто не похоронен. Под надгробным памятником с именем князя Ивана Дмитриевича были раскрыты сильно разрушенные предыдущими перестройками и реконструкцией 1891 года дубовый гроб и белокаменная гробница, покрытая обломками поздних могильных плит XVI–XVII веков. Было высказано предположение, что и сын, и внук князя Александра были погребены в этом месте, причем сын — в деревянном гробу, а внук — в каменном саркофаге, и этой гипотезы ученые придерживались до сегодняшнего дня.

В 2014 и 2020 годах археологи ИА РАН провели раскопки внутри Спасо-Преображенского собора. Результаты этих работ еще обрабатываются, но уже ясно, что одной из наиболее важных находок стали саркофаги переславских князей.

В юго-восточном углу храма археологи обнаружили части белокаменного саркофага, вырубленного из цельного куска камня и сохранившего части крышки. Именно здесь, согласно источникам XIX века, находилось погребение переславского князя Дмитрия Александровича. Второй сын князя Александра Невского, известный своими воинскими подвигами, среди которых битва под Раковором, правил Переславлем с 1263 по 1294 год. В 1274 году он стал великим князем Владимирским, неоднократно претендовал на княжение в Великом Новгороде, но погребен был в главном храме своего удельного княжества. Каменный гроб князя, сохранившийся частично, но на своем месте, является важной реликвией удельного периода.

Особенности конструкции саркофага показывают, что в XIII веке продолжались традиции домонгольской Владимиро-Суздальской Руси. Этот саркофаг похож и на подобную белокаменную гробницу, которая находилась в юго-западной части собора и была сделана для погребения внука князя Александра Невского, переславского князя Ивана Дмитриевича, правившего с 1294 по 1302 год. После смерти князя Ивана Переславль перешел к младшему сыну Александра Невского, первому московскому князю Даниилу Александровичу, который присоединил Переславль к княжеству Московскому. С этого момента Переславль прекратил свое существование как удельный княжеский город.

Еще один саркофаг второй половины XV — начала XVI века из белого камня археологи обнаружили в северной части храма. На сегодняшний день неизвестно, для кого он был изготовлен. Дальнейшие исследования, в том числе антропологические, возможно, смогут дать ответ на этот вопрос.

«Этот каменный гроб, возможно, был последним пристанищем одного из воевод Переславля уже московского периода. Находка антропоморфного цельнокаменного саркофага и погребения в нем позволит получить новые данные об истории некрополя собора, где погребались в основном князья Переславля», — отметил Владимир Седов, слова которого цитируются в сообщении.

Фото: ИА РАН