В Московском ГУМе открылась фотовыставка о становлении театра «Современник»

Выставка приурочена к 65-летию театра, передает агентство ТАСС.

Экспозиция открылась в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Посетителям представлены кадры известного российского журналиста Юрия Роста, а также фотографии из архивов театра «Современник» и «Черешневого леса».

Выставка будет работать до 31 мая. Экспозиция разделена на две части, иллюстрирующие историю театра в XX и XXI веках, и представляет собой как бы два отражения великой истории, два блика, рассказала ТАСС куратор выставки Евгения Кузнецова.

Колоннаду вокруг фонтана торговой галереи окружают семь портретов основателей «Современника» — Галины Волчек, Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева, Лилии Толмачевой, Игоря Кваши, Олега Табакова и Виктора Сергачева.

Посетители выставки увидят фото, запечатлевшие репетиции, премьеры спектаклей и празднования юбилеев. На кадрах изображены актеры, и работавшие ранее, и продолжающие работать в театре сейчас — Алла Покровская, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Валентин Гафт, Ольга Дроздова, а также те, кто был друзьями театра, в том числе худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, режиссеры Дмитрий и Марина Брусникины, певица Алла Пугачева, телеведущий Владимир Познер, президент Пушкинского музея Ирина Антонова и многие другие.



