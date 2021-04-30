Во Владивостоке пройдет фестиваль немецкой культуры

30.04.2021
Масштабный фестиваль немецкой культуры включает в себя 80 мероприятий, сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве. Фестиваль пройдет в рамках года Германии в России 2020/2021, пояснили в посольстве.
Площадкой, на которой будут идти большинство мероприятий смотра, станет временный павильон на Морском вокзале, специально построенный для этого. В программу смотра входят выставки, семинары, сценические чтения, перформансы, мастер-классы, музыкальная и кинопрограмма, добавили в посольстве.
Часть мероприятий будет транслироваться онлайн на сайте фестиваля.