Во Владивостоке пройдет фестиваль немецкой культуры

Смотр запланирован на период с 15 мая по 6 июня.

Масштабный фестиваль немецкой культуры включает в себя 80 мероприятий, сообщили ТАСС в посольстве ФРГ в Москве. Фестиваль пройдет в рамках года Германии в России 2020/2021, пояснили в посольстве.

Площадкой, на которой будут идти большинство мероприятий смотра, станет временный павильон на Морском вокзале, специально построенный для этого. В программу смотра входят выставки, семинары, сценические чтения, перформансы, мастер-классы, музыкальная и кинопрограмма, добавили в посольстве.

Часть мероприятий будет транслироваться онлайн на сайте фестиваля.