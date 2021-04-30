Иностранцам компенсируют расходы на съемки фильмов в России

Минэкономразвития и Российский экспортный центр разработали федеральную программу рибейтов, сообщает ТАСС.

Федеральная программа компенсации части расходов иностранных производителей будет реализована в России впервые. Прием заявок от желающих участвовать в программе начнется 30 апреля, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Программа рибейтов позволит стимулировать развитие нового бизнеса «продакшн-сервис на экспорт», привлекая российских специалистов и компании на съемки зарубежных фильмов и сериалов, рассказал замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

Заявки на участие в ремейке будут приниматься до 31 мая. По окончании этого срока экспертный совет выберет иностранные кинопроекты, которые получат финансирование.

До 2024 года предусмотрено ежегодное выделение средств на рибейты в размере 100 млн рублей, говорится в сообщении. В целом такая практика позволит нашей стране достойно конкурировать с другими странами за привлечение иностранных производителей. Это обеспечит дополнительный доход бюджета регионов, где будут идти съемки, отметил Ильичев.