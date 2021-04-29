В Египте нашли первую в истории археологии мумию беременной женщины

Статья об открытии опубликована в Journal of Archaeological Science.

Ученые провели рентгенологическое исследование древней мумии Хор-Джехути (Hor-Djehuty), хранившейся в Национальном музее в Варшаве. Как выяснилось, забальзамированное тело принадлежало беременной женщине, а не мужчине, как считалось ранее.

Женщина принадлежала к фиванской элите и скончалась в возрасте 20–30 лет, будучи на 26–30-й неделе беременности. Ее тело было тщательно мумифицировано, затем завернуто в ткани и заботливо снаряжено в загробный мир большим набором амулетов.

Находка стала первым в египетской археологии случаем мумификации беременной женщины, отмечается в журнале.

В Национальном музее Варшавы давно уже хранится коллекция древнеегипетских мумий, при этом крайне слабо изученная. Одной из них была мумия Хор-Джехути (Hor-Djehuty), подаренная Варшавскому университету Яном Венжиком-Рудзки еще в 1826 году. С 2015 года в университете началось масштабное исследование, инициированное в рамках проекта «Варшавские мумии».

Ученые проверили датировку и происхождение мумии Хор-Джехути. Сопоставление технологий мумификации, надписей на гробе, а также наличие некоторых особенных артефактов указало на то, что гроб и крышка были изготовлены примерно в I веке до нашей эры. Судя по надписям, они были сделаны высокопоставленным чиновником из Фив.

Вероятным местом захоронения был погребальный храм Аменхотепа, но не царские гробницы Фив или пирамида Хеопса, как думали до этого.

Рентгенологическое исследование мумии показало, что гроб был изготовлен для другого человека, а не для находившейся в нем мумии. Долгое время пол мумии определяли как мужской, однако с помощью современных методов удалось выяснить, что это женщина.

Ученые предполагают, что ее мумия была помещена в гроб случайно в древности или торговцами артефактами в XIX веке. Однако датировка мумии, гроба и его крышки совпали, что позволило сделать вывод, что они, скорее всего, были найдены в одном захоронении.

В целом тело женщины очень хорошо сохранилось, несмотря на частичные повреждения. Мягкие ткани, в том числе внутренние органы (язык) высохли, мозг был удален через носоглотку, а его полость была заполнена бальзамирующим веществом.

Глаза, нос и рот мумии оставлены незаполненными. Бинты на верхней части груди были смоделированы в форме женской груди, их даже снабдили небольшими круглыми предметами, имитирующими соски.

В нижней левой части живота ученые нашли вертикальный разрез кожи для удаления внутренних органов. Хотя мумия была ограблена, несколько артефактов все же остались нетронутыми, среди них амулеты в форме мумий, так называемые «Четыре сына Хора», а также очень редкий артефакт над пупком в виде текстильного кольца. На этом основании ученые сделали вывод, что тело принадлежало женщине с высоким статусом, которая жила в I веке до нашей эры.

Анализ зубов показал, что женщина умерла в возрасте 20–30 лет. Находившийся в ее чреве ребенок был мумифицирован вместе с ней, но не удален. Окружность его головы в 25 сантиметров позволила исследователям оценить его возраст в 26–30 недель. Ученые отметили, что плод не был извлечен из матки, как это делалось с сердцем, легкими и другими органами, но найти причину этому затруднились.

Представленная находка является единственным известным примером мумифицированной беременной женщины. По мнению археологов, находка откроет новые возможности для изучения традиций беременности в древние эпохи, в том числе в плане погребальных верований.





Фото: W. Ejsmond et al. / Journal of Archaeological Science, 2021 W. Ejsmond et al. / Journal of Archaeological Science, 2021