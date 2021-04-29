На экраны Якутии вышел фильм «Сердце солдата» по книгам якутского писателя

Об этом сообщил ТАСС режиссер фильма Руслан Тараховский.

В основу картины легло творчество якутского писателя, поэта и фронтовика Тимофея Сметанина. В фильме есть две временные параллели — в одной из них Тимофей Сметанин пишет стихи на войне, в другой, уже в наше время, молодой скрипач преодолевает жизненные испытания, находя любовь благодаря театру и творчеству Сметанина, рассказал режиссер.

Хронометраж картины составляет 1 час 16 минут. В основе идеи фильма лежит преемственность поколений, также поднимаются темы памяти о войне и об исполнении мечты, пояснил Тараховский.

«Все это поддерживается фронтовыми стихами с запахом пороха — стихами Тимофея Сметанина», — подчеркивает режиссер. В фильме объединились разные виды искусства — кино, поэзия, театр и музыка, на их стыке и построена картина, отметил Тараховский.

Съемки фильма стартовали в середине 2017 года и шли три года. Проект получил поддержку Министерства культуры и духовного развития Якутии, а также Академического театра им. П. А. Ойунского, Русского драматического театра им. А. С. Пушкина, администрации Кобяйского района, филармонии Якутии, кинокомпании «Сахафильм» и НВК «Саха».





Фото: кадр из фильма