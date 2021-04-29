В московском Коломенском открывается выставка об истории русского ситца

Экспозиция в столичном музее-заповеднике заработает 1 мая, сообщает пресс-служба музея.

В музее-заповеднике «Коломенское» в выставочном зале «Подклет дворца царя Алексея Михайловича» начнет работу выставка «Ситец. Вчера, сегодня, завтра».

В проекте участвуют уникальные коллекции, рассказывающие об истории «русского» ситца и триумфе российских промышленников в этой области. Экспонаты с занимательной и необычной историей помогут зрителям узнать много нового и интересного.

Текущий, 2021 год, является юбилейным годом для хлопковой промышленности России: 220 лет «барановским ситцам», 200 лет «шуйским ситцам», 175 лет со дня открытия Троице-Александровской мануфактуры.

Посетители на выставке познакомятся с ситцем и его разновидностями. Узнают, как на оформление русских ситцев влияли западно-европейские набойки и восточные ткани, и о том, что ситцы использовали не только для одежды, но и для обивки мебели и стен. А еще - как работали ситценабивные фабрики в старину, и как работают современные предприятия. Здесь также можно увидеть костюмы из ситца, как народные, так и высокой моды.

Выставка работает до 18 июля 2021 года. Режим работы выставки: вторник – пятница, воскресенье с 10.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00. Понедельник - выходной день. Билеты продаются на сайте музея-заповедника.

Фото предоставлено пресс-службой «Коломенского»