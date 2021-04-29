Русский музей представит в Малаге выставки о Толстом и Айвазовском

Экспозиция откроется 30 апреля в европейском филиале Русского музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

В Малаге откроются три новых выставки — «Война и мир в русском искусстве», «Иван Айвазовский и художники-маринисты в России», «Лев Толстой. Дорога жизни».

На масштабной выставке «Война и мир в русском искусстве» европейские зрители увидят 180 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Огромные батальные полотна, портреты известных полководцев, парады и сцены солдатских будней, ветераны и их потомки показывают войну и мир глазами Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова, Василия Поленова, Франца Рубо, Александра Самохвалова, Павла Филонова и других выдающихся художников.

Экспозицию выставки, построенную по хронологически-тематическому принципу, составляют работы, поступившие в Русский музей из разных источников, включая императорские собрания. Многие полотна исполнялись художниками в военной обстановке или под непосредственным впечатлением, полученным на полях сражений, что придаёт им особенную убедительность и достоверность.

На выставке «Иван Айвазовский и художники-маринисты в России» представлено около 40 произведений основоположника маринизма в России Ивана Айвазовского и выдающихся мастеров марины Алексея Боголюбова, Григория Чернецова, Александра Беггрова и других из собрания Русского музея и музея-заповедника «Царское Село».

На экспозиции показана лишь малая часть из множества картин Ивана Айвазовского. Среди них – опорные произведения прославленного живописца («Вид Одессы», «Вид Константинополя», «Девятый вал», «Сотворение мира», «Буря над Евпаторией», «Волна» и другие).

На выставке «Лев Толстой. Дорога жизни» испанские зрители увидят около 40 произведений живописи, графики и скульптуры из собрания Русского музея, связанных с жизнью и творчеством Льва Толстого и его знаменитым романом «Война и мир». Среди них – произведения Ильи Репина, Паоло Трубецкого, Николая Ярошенко, Евгения Лансере, Леонида Пастернака и других.

Фото: Иван Айвазовский, «Вид на Одессу в лунную ночь»