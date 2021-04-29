Музей Москвы и Мастерская Брусникина открывают набор на актерский курс Юрия Квятковского

По окончании курса каждый получит навык использования театральных практик в повседневной жизни, обещают организаторы.

С 11 мая по 6 июня в Музее Москвы пройдет курс актерского мастерства от помощника художественного руководителя театра «Практика», педагога МХАТа и главного режиссера Росгосцирка Юрия Квятковского. Чтобы стать участником, нужно подать заявку, получить подтверждение и оплатить обучение. Уровень подготовки не имеет значения, подать заявку могут все, кто старше 18 лет.

Класс актерского мастерства Юрия Квятковского — это тренинг и развитие инструментария для самостоятельного высказывания на языке современного искусства, театра и перформанса. Занятия включают в себя базовый тренинг, знакомство с актерскими практиками, возможность попробовать себя в разных игровых ситуациях, навыки работы с текстом и в команде, движение на площадке, этюды. Курс с Юрием Квятковским будут проходить с 11 мая по 6 июня в Музее Москвы с 20:00 до 23:00. Итогом 12 занятий станет перформанс в одном из музейных пространств.

Юрий Квятковский — режиссер, главный режиссер Росгосцирка, помощник художественного руководителя театра «Практика», художественный руководитель Школы-комьюнити при Мастерской Брусникина, педагог школы-студии МХАТ, один из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes. Наиболее известные режиссерские проекты: «Копы в огне», «Это тоже я. Вербатим», «Занос», «Пограничное состояние», «Кукольный дом», «Норманск», «Сван», «Зарница».

Подать заявку можно по адресу: forms.gle/U2bkUH6cDqL2AD9L7

Стоимость курса составляет 15 000 рублей.



