Okko представит премьеру второго сезона проекта «Артефакты. Культурный детектив»

Телевизионная премьера состоится 1 мая на телеканале «Моя Планета».

Премьера второго сезона проекта «Артефакты. Культурный детектив» – совместной инициативы АНО «Национальные приоритеты», телеканала «Моя Планета», студии ЕМГ и Okko, состоится в мультимедийном сервисе Okko 30 апреля. Проект реализуется при информационной поддержке национального проекта «Культура».

Из пяти квест-фильмов второго сезона зрители узнают тайны «Русской Атлантиды», откроют для себя «Палехский ренессанс», разгадают загадки Да Винчи советской эпохи, отыщут в Крыму кусочек настоящей Англии и погуляют по чеховской Ялте. Определить самые интересные артефакты двух первых сезонов и выбрать новые объекты культурных расследований зрители смогут на лендинге Okko. В преддверии старта нового сезона выпуски первых 5 квест-фильмов появились в открытом доступе на канале национального проекта «Культура» в YouТube.

Основной технологией каждого квест-фильма стала субъективная съемка POV с использованием специального шлема. Благодаря ей аудитория сможет увидеть реальность глазами популярного ведущего телеканала «Моя Планета» Андрея Понкратова.

В первом фильме цикла «Артефакты. Культурный детектив. Русская Атлантида» Андрей Понкратов отправится на берега Рыбинского моря, чтобы тщательно изучить портрет графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, знаменитого археографа, историка, трендсеттера и инфлюенсера своего времени. Зрители узнают, как граф изменил облик этих земель, почему про артефакты из его личных коллекций говорят, что они «в огне не горят и в воде не тонут», и какие тайны Мусина-Пушкина ныне покоятся на дне морском.

Фото предоставлено организаторами.