Виктор Вержбицкий и Антон Шагин проведут отбор абитуриентов в Волгограде

Мероприятие состоится 12 мая 2021 года, сообщили организаторы.

В Волгоградском государственном институте искусств и культуры пройдут мероприятия приемной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

В рамках работы выездной приемной комиссии состоится отбор абитуриентов на обучение в Академии Н.С. Михалкова, а также пройдет бесплатный мастер-класс (творческая встреча) с Антоном Шагиным для актеров Волгоградской области.

К участию в мероприятиях приглашают специалистов в области актерского мастерства, а также студентов выпускных курсов творческих вузов по направлению обучения «актерское мастерство».

В рамках работы выездной приемной комиссии 12 мая запланированы мастер-класс (творческая встреча) с актером театра, кино и дубляжа, лауреатом премий Президента РФ и Правительства РФ Антоном Шагиным и кастинг на бесплатное обучение в Академии Н.С. Михалкова.

В состав приемной отборочной комиссии войдут актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Вержбицкий, актер театра, кино и дубляжа, лауреат премий Президента РФ и Правительства РФ Антон Шагин, проректор Академии Н.С. Михалкова Марина Соколова.

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому подробно описаны на сайте Академии. Обязательные условия к поступающим: наличие высшего профильного профессионального образования (либо являться студентом выпускного курса творческого вуза), опыт работы в сфере театра и кино, возраст до 35 лет.

Рекомендованные по итогам региональных кастингов абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного (финального) отбора. Все участники региональных отборочных кастингов будут включены в Базу творческих специалистов Академии.