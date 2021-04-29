В Нижнем Новгороде пройдет выставка итальянского искусства Пушкинского музея

Мероприятие будет идти с мая по август 2001 года, сообщила директор ГМИИ Марина Лошак.

Пушкинский музей привезет в Нижний Новгород лучшие вещи из своего собрания итальянской живописи, относящегося к концу XVII — началу XVIII века. На выставке будет представлено около 40 работ.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, к 80-летнему юбилею Нижнего Новгорода в городе будет реализовано несколько совместных проектов. В их числе выставки «Шухов. Формула архитектуры», «Город как графика» и другие, а также фестиваль текстов об искусстве «Вазари».

В городе пройдет церемония вручения премии «Инновация» в области современного искусства, а также выставка ее лауреатов.