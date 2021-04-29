В исландской пещере нашли каменную лодку-алтарь Рагнарека

Ученые датировали каменную лодку IX–X веками.

Пещера и лодка в ней находятся неподалеку от вулкана, последний раз извергавшегося около тысячи лет назад. Лодка была создана как раз в то время, поэтому ученые считают, что эти события связаны.

В скандинавской мифологии Рагнарек — дословно «Сумерки богов», которые ведут к гибели всего мира. По верованиям викингов, это должно случиться после периода хаоса по всей земле и битвы богов с чудовищами.

Археологи полагают, что каменная лодка викингов, найденная в пещере неподалеку от вулкана, была своеобразной попыткой предотвратить конец света.

«Конец света наступит, когда Сурт, присутствовавший при сотворении мира, убьет последнего из богов в Рагнареке, а затем поглотит мир в огне», — уточнили эксперты.

Версию ученых подкрепляют находки на дне лодки. В их числе обгоревшие кости коз, свиней, лошадей и овец, которые, видимо, были принесены в жертву великану Сурту, владыке «огненной земли», в которую превратилась местность после извержения вулкана.

На дне лодки также были обнаружены дорогие для викингов вещи, также принесенные в жертву. Это 63 бусины, три из которых были сделаны на территории современного Ирака, а также минерал из восточной Турции, использовавшийся для отделки предметов.

По другой версии, жертвы предназначались богу мира и плодородия Фрейру, который был врагом Сурту.

Фото: wikiway.com