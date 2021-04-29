Организаторами премии «Инновация» станут Эрмитаж, Русский музей, Третьяковка и «Гараж»

Об этом рассказала на пресс-конференции директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Премия в области современного искусства «Инновация-2021» будет организована, кроме ГМИИ имени Пушкина, еще десятью музеями, отметила Лошак. В организаторы премии приглашены ведущие российские музеи и некоммерческие институции.

Кроме упомянутых, к ним присоединятся Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге и другие.

В результате реформы премия сможет стать общим делом профессионального сообщества, которая занимается современной культурой и искусством, сказала Марина Лошак. Изменения в премии назревали уже давно, они диктуются внутренней логикой конкурса, а также неизбежными требованиями времени, подчеркнула директор Пушкинского музея.

В связи с включением новых институций до начала приема заявок на следующую премию «Инновация» будут проведены профессиональные и общественные дискуссии, чтобы обсудить будущую структуру конкурса и добиться его максимальной прозрачности, добавила Лошак.