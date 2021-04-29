Выставка «От Кремля до Рейхстага» откроется в Москве

Экспозиция развернется на смотровой площадке P anorama 360.

Выставка представит экспонаты из Музея Победы, сообщили в пресс-службе площадки. Экспозиция будет работать с 6 по 13 мая, представленные на ней предметы расскажут о важнейших сражениях Великой Отечественной войны.

Посетители смогут на рекордной высоте вместе с героями-освободителями пройти путь от Москвы до Берлина.

Гостям выставки покажут уникальные графические работы художников-фронтовиков. В течение недели посетителям будут представлены 80 оцифрованных графических работ. Среди них портреты бойцов и медсестер, сцены сражений и минуты отдыха, вся история долгого пути от Москвы 1941 года к Берлину в 1945-м, рассказал глава Музея Победы Александр Школьник.