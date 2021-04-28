Laboratoria Art&Science открывает новое пространство и выставку в Новой Третьяковке

Об этом сообщили организаторы.

Первая выставка фонда Laboratoria Art&Science на новом месте получила название «Да живет иное во мне». Ее темой станут новые способы и формы взаимодействия с нечеловеческими агентами, в том числе растениями, животными, бактериями, искусственным интеллектом и физическими процессами планетарного масштаба.

На экспозиции будут показаны 11 проектов зарубежных и российских художников, которые в сотрудничестве с учеными и инженерами ищут способы научиться осознавать себя частью гибридных сообществ, преодолевать межвидовые границы и мыслить неантропоцентрично. Выставка будет проходить с 22 июня по 10 октября 2021г.

В проекте приняли участие такие художники, как Марина Абрамович (Сербия-США), Ральф Беккер (Германия), Art Orienté objet (Франция), Агнес Майер-Брандис (Германия), Саша Спачаль (Словения), ::vtol:: (Россия), Елена Никоноле (Россия), Дженна Сутела (Финляндия), Нина Райчич (Австралия), Даня Васильев (Россия-Германия), 0(rphan)d(rift) (Великобритания).

«Парадоксальным образом технологии в эпоху антропоцена открывают новые возможности для построения экологии общности. Художники изобретают новые интерфейсы, которые в будущем, возможно, станут основой для новых способов понимания Другого. На нашей выставке зрители столкнутся с произведениями, дающими возможность испытать различные стратегии взаимодействия с нечеловеческим: от наблюдения за ним — к активному диалогу и достижению симбиоза, слияния с Другими в гибридное технобиологическое сообщество», — говорит куратор выставки и творческий директор Laboratoria Art&Science Дарья Пархоменко.

На выставке представлены такие проекты, как женщина-кентавр, разговоры с птицами, коммуникация с деревьями через аромат, сны нейросети и дыхательная станция с обогащенным воздухом.

В первый день работы выставки, 22 июня, стартует образовательная программа — пройдет серия artist-scientist talks с участниками выставки, среди которых: художница Саша Спачаль и биолог Мирьян Швангель, художник Даня Васильев и технологический эксперт Александр Гостев, художницы Елена Никоноле и Марион Лаваль-Жантэ.