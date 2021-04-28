Фонд «Винзавод» открыл платформу поддержки молодых художников New Names

Об этом сообщила пресс-служба институции.

В рамках расширения стратегического направления «Новые имена» фонд объявил о начале работы одноименной онлайн платформы и специализированного e-mail сервиса. Кроме того, стартует опен-колл нового сезона Открытых студий и обновление новых имен на портале TEO.

Платформа New Names стала частью большого проекта Фонда поддержки современного искусства Винзавод по оказанию системной помощи и поддержки молодым и начинающим художникам. Винзавод одним из первых начал работу с молодыми авторами и постоянно развивается в этом направлении — в настоящее время направление «Новые имена» объединяет, помимо новой онлайн-платформы, Открытые студии, СТЕНА и другие.

«Во время пандемии мы начали подготовку к запуску онлайн сервиса с карьерной поддержкой для начинающих авторов. Основной информационный контент проекта подготовлен командой экспертов в то время, пока мы все были закрыты дома, но функционал будем совершенствовать постоянно с учетом новых запросов. Важно, что этот проект работает в обе стороны: художники получают институциональную поддержку, а мы учимся современной коммуникации с новыми именами», — цитирует пресс-служба слова президента Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софьи Троценко.

Платформа в свободном доступе предлагает начинающим художникам руководство от профессионалов из различных областей современного искусства. Блок «Карьерный старт» рассказывает о выборе образовательной институции для дальнейшей карьеры. Раздел «Внутри сообщества» прояснит, как устроена арт-система, где и как заводить нужные знакомства. Блок «Продвижение» о документах, которые необходимы художнику для его карьеры. Наконец, в разделе «Продано» молодые художники узнают, как оценить стоимость работ, и где продавать свои произведения.

Подробнее ознакомиться с платформой можно на ее сайте https://newnames.winzavod.ru/

Фото: пресс-служба фонда «Винзавод»