В Греции нашли древнейшую в истории кровать возрастом более 2000 лет

Открытие сделали в провинции Западная Македония, сообщает The History Blog.

Ученые нашли захоронение I века до н. э., в котором на кровати из бронзы и дерева покоились останки женщины. За минувшие тысячелетия древесина полностью разложилась, однако сохранившиеся бронзовые детали и опоры позволили реконструировать древний предмет мебели.

Традиция хоронить на кроватях существовала в этой местности более 2 тыс. лет назад. Однако ранее археологи находили лишь следы деревянных кроватей в виде железных гвоздей, поэтому находка, сделанная в местечке Мавропиги, является уникальной.

Открытие сделали после того, как из-за расширения угольной шахты на этом месте был снесен дом. Под его фундаментом и обнаружили захоронение.

В античное время подобная кровать была предметом роскоши, поэтому ее изголовье украшено резьбой в виде головы богини и птицы, держащей в клюве змею. Длина кровати составляет 2 метра, ширина — 90 см.

На голове женщины была обнаружена диадема из золотых лавровых листьев, в руке находились оставшиеся от куска ткани золотые нити. Так как лавр считали символом Аполлона, а изображение змеи связывают с Пифоном, которого победил Аполлон, это может указывать на то, что женщина занимала важное положение в религиозном культе Аполлона, полагают ученые.

Фото: The History Blog