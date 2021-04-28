В Греции нашли древнейшую в истории кровать возрастом более 2000 лет

28.04.2021
Ученые нашли захоронение I века до н. э., в котором на кровати из бронзы и дерева покоились останки женщины. За минувшие тысячелетия древесина полностью разложилась, однако сохранившиеся бронзовые детали и опоры позволили реконструировать древний предмет мебели.
Традиция хоронить на кроватях существовала в этой местности более 2 тыс. лет назад. Однако ранее археологи находили лишь следы деревянных кроватей в виде железных гвоздей, поэтому находка, сделанная в местечке Мавропиги, является уникальной.
Открытие сделали после того, как из-за расширения угольной шахты на этом месте был снесен дом. Под его фундаментом и обнаружили захоронение.
В античное время подобная кровать была предметом роскоши, поэтому ее изголовье украшено резьбой в виде головы богини и птицы, держащей в клюве змею. Длина кровати составляет 2 метра, ширина — 90 см.
На голове женщины была обнаружена диадема из золотых лавровых листьев, в руке находились оставшиеся от куска ткани золотые нити. Так как лавр считали символом Аполлона, а изображение змеи связывают с Пифоном, которого победил Аполлон, это может указывать на то, что женщина занимала важное положение в религиозном культе Аполлона, полагают ученые.
Фото: The History Blog