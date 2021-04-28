Суд вернул семье Баталова недвижимость, обманом полученную мошенниками

Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе Московской прокуратуры.

Замоскворецкий суд Москвы вынес вердикт об удовлетворении иска прокуратуры, заявленного в интересах дочери народного артиста СССР Алексея Баталова Марии. В соответствии с юридическим требованием надзорного ведомства договора пожизненного содержания с иждивением, заключенные наследницей актера с артисткой Натальей Дрожжиной, были признаны недействительными.

Как заявили в прокуратуре, вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко, действовавшая от имени дочери Марии, находилась под влиянием обмана, когда подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. В соответствии с договорами принадлежащие Марии квартира, 1/3 доли в квартире, а также нежилое помещение (мастерская Баталова) были переданы в собственность Дрожжиной.

«Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщается в заявлении прокуратуры. Указанные договора были признаны судом недействительными.

Фото: zamoskvoretsky.msk.sudrf.ru