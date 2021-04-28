Петербургский «Севкабель Порт» приглашает на фестиваль изобретательной музыки St.Fields

Смотр на территории пространства состоится 3 и 4 июля, сообщила пресс-служба организаторов.

Обладая статусом культурной столицы и особым географическим положением, Петербург с давних пор воплощал в себе идею моста между двумя цивилизациями — «ортодоксальным Востоком» и «прогрессивным Западом», отмечается в сообщении. Исторический контекст города оказался точной рифмой к мультикультурной идеологии фестиваля, сложившись в единый пазл St. Fields.

«Диковинная электроника и первозданный фольклор, безбрежный эмбиент и своенравный джаз, новая композиторская музыка и оголтелый рейв-поп — St. Fields докажет опытным путем, что противоположности все-таки притягиваются», — обещают организаторы.

Фестиваль Fields стартовал в Москве в 2014 году при поддержке московского Департамента культуры. Создатели поставили перед собой цель реформировать сложившуюся практику городских мероприятий.

2019 год стал для Fields переломным, смотр перебрался из городских парков в индустриальное пространство Mutabor, увеличившись в масштабах и расширив формат.

За годы существования Fields в нем приняли участие свыше 200 музыкальных проектов со всего мира: Hauschka, Charlemagne Palestine & Mika Vainio, Hildur Guðnadóttir, Senyawa, Laraaji, Carl Stone, Sote, NHK yx Koyxen, SHXCXCHCXSH, Abul Mogard, Kedr Livanskiy и многие другие, говорится в сообщении.