Народная артистка РФ Нинель Терновская умерла в 94 года

Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Смерть актрисы наступила 27 апреля, сказали в пресс-службе. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

По словам художественного руководителя театра Алексея Бородина, Нинель Федоровна была «светлейшим человеком» и в работе, и в жизни. Яркая и темпераментная, заразительная, она сочетала актерскую индивидуальность с человеческой яркостью и огромным жизнелюбием.

Терновская обладала жизненной стойкостью, сказал Бородин. Ее невероятный талант в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она сохранила верность на всю жизнь, отметили в пресс-службе.

Нинель Терновская родилась в 1927 году. В 1948-м была принята в труппу Центрального детского театра.

Актриса исполнила на сцене театра более 100 ролей, участвуя в спектаклях «В поисках радости», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Веселое сновидение», «Гусиное перо», «Димка-невидимка» и других.