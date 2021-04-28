Пласидо Доминго проведет конкурс «Operalia» в Большом театре

Об этом рассказал гендиректор Владимир Урин.

В новом сезоне Доминго снова станет приглашенной звездой Государственного академического Большого театра. Среди запланированных проектов театра — проведение конкурса, учрежденного испанским певцом и дирижером.

Конкурс «Operalia» состоится в Большом театре в октябре. Это один из наиболее престижных вокальных конкурсов, который был учрежден в 1993 году для оказания помощи молодым талантам в их карьерном росте, пишет «Театрал».

Каждый год конкурс проходит в разных городах мира, в Москве он будет идти уже второй раз. В 2011 году смотр проводился на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Урин подчеркнул, что у театра есть договоренность с Пласидо Доминго о целом ряде проектов. При этом предусматривается его участие не только как певца и дирижера, но и как педагога, рассказал гендиректор Большого театра.