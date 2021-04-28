Музей Чайковского представит спецпрограмму к Дню рождения композитора

Мероприятие для детей и взрослых состоится 7 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Седьмого мая музей-заповедник П.И. Чайковского ждет детей и взрослых на праздничную программу в честь дня рождения композитора. Согласно традиции, лауреаты международных конкурсов исполнят на мемориальном рояле в кабинете-гостиной произведения русского композитора, говорится в сообщении.

Для взрослых сотрудники музея разработали квест по выставке «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь». Гости вместе с героями опер композитора Евгением Онегиным и Воеводой должны будут найти место, в котором некий тайный злоумышленник спрятал меч Жанны д’Арк.

Церемонию награждения победителей конкурса детского рисунка «Цветы для Чайковского» откроет выступление хореографических коллективов Клинской школы искусств.

Затем участников конкурса и юных посетителей музея пригласят на интерактивную программу для детей «День рождения Чайковского». Детей ждут не только интересные игры, конкурсы и танцевальные мастер-классы, но и праздничный именинный торт, говорится в сообщении.

Фото: culture.ru