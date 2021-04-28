Полувековой юбилей фильма «Белорусский вокзал» отметят бесплатным показом в Москве

Фильм продемонстрируют на пленке 9 Мая, сообщили в пресс-службе киносети «Москино».

Мероприятие состоится в рамках совместной программы «Москино» и кинотеатра «Художественный». Первым проектом в серии станет показ с пленки картины Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», которой в этом году исполнилось 50 лет.

Перед сеансом пройдет public-talk между программным директором кинотеатра «Художественный» Стасом Тыркиным и режиссером картины Андреем Смирновым.

В картине снялись такие советские актеры, как Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Всеволод Сафонов, Алексей Глазырин, Юрий Визбор и другие.

В 1971 году фильм посмотрели 30 млн человек. Картина до сих пор он остается одним из самых любимых нашим народом фильмов о войне, рассказала гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации, которая откроется 8 мая в 12:00.





Фото: кадр из фильма.