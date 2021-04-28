Большой театр покажет балет на музыку Баха и оперу Сальери

В общей сложности планируется представить 9 премьер, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

Большой театр объявил планы нового, 246-го сезона. Среди новинок будет опера Антонио Сальери, а также оригинальный балет, поставленный на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Планы театра формируются на три года вперед, отметил Урин в разговоре с агентством ТАСС. Перед началом нового сезона в Большом театре надеются успеть очно провести и традиционный сбор труппы, отмененный в прошлом году из-за распространения коронавируса.

Новый оперный сезон начнется в театре 14 сентября произведением Модеста Мусоргского «Борис Годунов». А 18 сентября — балет «Лебединое озеро» Чайковского.

В числе премьер нынешнего сезона также опера Чайковского «Мазепа» режиссера Евгения Писарева. После этого пройдет мировая премьера балета «Чайка» на музыку Ильи Демуцкого.

Последней премьерой сезона станет опера Георга Фридриха Генделя «Ариодант». Ее режиссером-постановщиком станет Дэвид Олден.



