Российские и сирийские ученые начали раскопки в древнем городе финикийцев Амрит

Ученые начали исследования после окончания военных действий, сообщает РЕН ТВ.

Первые раскопки здесь начались еще в пятидесятые годы XX века. В результате были найдены погребальные башни и статуя бога Мелькарта, а также множество остатков древних зданий.

С тех пор практически каждый год, кроме периода военных действий, в Амрите начинаются новые раскопки. Финикийская цивилизация оставила после себя множество древних развалин, в числе которых известный многим Карфаген в Тунисе.

Амрит был северной столицей Финикийского царства, согласно преданию, его посещал сам Александр Македонский. Город испытал влияние разных культур, в том числе египетской и персидской. Их наследием являются, например, погребальные башни, в которых умерших хоронили в вертикальном положении.

Ученые планируют, что со временем исследования древнего города продолжатся на его затопленной части, находящейся сейчас под водой. Там уже нашли более 150 объектов, интересующих ученых.